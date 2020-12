La inflación de noviembre fue 3,2% y acumula 30,9% en 2020

Los datos de la inflación fueron publicados por el Indec, y marcan un incremento interanual del 35,8%, lejos de los valores de 2019 representando 17,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior

Los resultados se ubicaron por debajo del consenso que habían mostrado las consultoras privadas que miden el incremento del costo de vida, que habían pronosticado que el indicador estaba mostrando una aceleración y que tuvo su pico en octubre pasado, que el promedio rondaba por arriba del 3,5 por ciento de aumento del costo de vida durante el mes pasado.

La desaceleración “respondió en parte a menores aumentos en los productos Estacionales, que desaceleraron hasta 2,0% mensual luego de haber crecido 9,6% mensual en octubre y 7,9% mensual en septiembre”, explicaron fuentes oficiales. También, explicaron, obedeció al menor incremento de los Regulados, que volvieron a desacelerar hasta 1,2% mensual (vs. 1,5% mensual en octubre). Cabe recordar que las tarifas de los principales servicios públicos continúan congeladas.

Según el INDEC, la inflación Núcleo, aquella que no incluye a los precios de productos o servicios estacionales y regulados, aceleró hasta 3,9% mensual; en octubre, había subido 3,5 por ciento.

En el análisis de cada segmento, Alimentos y Bebidas desaceleró hasta 2,7% mensual, luego haberse disparado un 4,8% en octubre, con menor suba de lácteos, aceites y frutas y caída en verduras. También tuvieron una suba menor a la del mes anterior Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9% mensual vs. 4,5% en octubre), Prendas de vestir y calzado (3,7% mensual vs. 6,2% en octubre) y Transporte (3,6% mensual vs. 4,2% en octubre).

Por el contrario, los segmentos que aceleraron sus precios en relación al mes anterior fueron Recreación y Cultura (5,1% mensual vs. 2,6% en octubre) empujado por la mayor apertura de actividades como gimnasios y alquiler de canchas, Salud (3,7% vs. 3,1% en octubre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,0% vs. 1,9% en octubre). Los menores registros se dieron en Educación (0,4% mensual) y Comunicación (con una baja de 0,6% mensual).

Los 20 productos que más inflación sufrieron:

Frutas y verduras:

Limón: pasó de $71,07 a $115,99 (63,2%), acumulando sólo en el 2020 un 105,8% de aumento.

Zapallo anco: asó de $42,85 a $60,64. Sólo en 1 mes varió 41,5%, aunque su precio aumentó sólo 20,3% en términos interanuales.

Batata: pasó de $70,18 a $92,71 (32,1%), acumulando sólo en el 2020 un 102,7% de aumento.

Papa: pasó de $49,21 a $57,26 (16,4%), acumulando sólo en el 2020 un 81,4%.

Naranja: pasó de $52,26 a $60,21 (15,2%), acumulando sólo en el 2020 un 128,0% de aumento.

Manzana deliciosa: pasó de $151,50 a $172,76 (14,0%), acumulando interanualmente 151,60% de aumento.

Carnes/Embutidos:

Asado: pasó de $372,76 a $411,27 (10,3%), acumulando interanualmente 56,2% de aumento.

Hamburguesas congeladas, pasó de $205,36 a $220,98 (7,6%). Si bien es de los precios que más aumentaron en noviembre, acumula sólo 18,7% interanual.

Carne picada común: pasó de $254,61 a $271,27 (6,6%), acumulando interanualmente 61,2% de aumento.

Nalga: pasó de $482,88 a $514,25 (6,5%), acumulando interanualmente 51,1% de aumento.

Paleta: pasó de $377,88 a $401,15 (6,2%), acumulando interanualmente 49,9% de aumento.

Cuadril pasó de $449,52 a $472,95 (5,2%), acumulando interanualmente 43,4% de aumento.

Jamón cocido pasó de $669,29 a $697,15 (4,2%), acumulando interanualmente 44,6% de aumento.

Salame pasó de $907,78 a $941,63 (3,7%), acumulando interanualmente 55,3% de aumento.

Productos de almacén:

Yerba Mate: pasó de $130,64 a $137,99 (5,6%), acumulando sólo en el 2020 un 35,80% de aumento.

Pan francés tipo flauta pasó de $132,10 a $138,31 (4,7%), acumulando interanualmente el valor de la inflación: 30,3% de aumento.

Aceite de girasol pasó de $170,81 a $177,75 (4,1%), acumulando interanualmente 35,8% de aumento.

Lácteos:

No hay productos dentro de los 20 de mayor aumento

Productos de Higiene personal:

Pañales descartables: pasó de $177,60 a $185,44 (4,4%). Si bien es de los precios que más aumentaron en noviembre, acumula en el año por debajo de la inflación: 24,4%.

Champú: pasó de $226,95 a $235,34 (3,7%). Si bien es de los precios que más aumentaron en noviembre, acumula en el año por debajo de la inflación: 15,2%.

Una familia tipo necesitó en noviembre $ 51.776 para no ser pobre y $ 21.573 para no caer en la indigencia, según informó el Indec.

