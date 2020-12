RADIO EN VIVO

Fuente: Zona Campo

La tormenta de la semana pasada dejó sin energía eléctrica a gran cantidad de personas a lo largo y ancho del partido, lo cual no solo imposibilita algunas tareas productivas sino que literalmente dificulta suministros tan esenciales como el agua corriente y la iluminación nocturna, en algunos casos. Desde Coopelectric, la reacción no parece haber estado a la altura de las circunstancias, y aunque emitió un comunicado justificando la demora por la violencia del temporal y problemas referidos al personal por causa de la pandemia, lo cierto es que la gente sigue sin luz en muchos sectores del partido y Norma Urruty, productora agropecuaria, ex dirigente y referente del sector se mostró muy molesta e instó a los productores a unirse en el reclamo.

En dialogó con zonacampo, Urruty advirtió que hay algunos que pueden resolver la situación porque cuentan con vivienda en la ciudad, o tienen generador y la posibilidad de abastecer con combustible, pero muchísimos no. Señaló que la falta de energía ocasiona dificultades con la seguridad, la conservación de alimentos y la provisión de agua. Además de los que se relacionan con el retraso o complicación de los trabajos programados en la cosecha, por ejemplo.

La productora advirtió que el problema de la falta de mantenimiento viene desde hace años y se lamentó que no se invierta más en el sector. "Es un problema de siempre, ahora fue un viento más fuerte pero era sabido porque caen caen cuatro gotas y se corta la luz. Es un servicio que le gente paga, y no le están dando respuesta", lanzó. Pidió que se solucione cuanto antes y se preguntó "si los bomberos locales cuando necesitan ayuda por algún siniestro piden colaboración a sus colegas de partidos vecinos, en Coopelectric tienen que entender que esto es una emergencia y deberían también solictyarla si la necesitan, no pueden tener a la gente sin luz una semana" y añadió "me gustaría verlos a ellos unos días sin luz a ver si no lo solucionan. Lo que pasa es que los del campo somos pocos, y nos cuesta reclamar porque está mal visto. Como si no pudiéramos protestar, yo ya estoy grande y digo lo que pienso. Las cosas como son, más de medio sector rural sin luz y parece que no le importa a nadie" finalizó.