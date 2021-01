Murieron 103 personas y 12.332 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

AddThis Sharing Buttons

Otras 103 personas murieron y 12.332 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 45.227 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó el Ministerio de Salud.



Con estos registros, suman 1.783.047 positivos en el país, de los cuales 1.561.963 son pacientes recuperados y 175.857 son casos confirmados activos.



En las últimas 24 horas, se notificaron 103 nuevas muertes, son 52 hombres y 49 mujeres.



También se informó que fueron realizados 52.120 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.468.091 testeos, lo que equivale a 120.504 muestras por millón de habitantes.



La cartera sanitaria indicó que son 3.578 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,7% en el país y del 58,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



El Ministerio de Salud también recordó que “la notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones”.



Los 103 decesos notificados hoy son 52 hombres y 49 mujeres. Tres personas, residentes en La Rioja fueron registradas sin dato de sexo.



Al momento la cantidad de personas fallecidas es 45.227, de ellas, dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires, y en Santa Cruz, fueron registradas sin dato de sexo.



Los 52 hombres se distribuyen del siguiente modo: 23 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 en la provincia de Chaco, 1 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Formosa, 1 en la provincia de Jujuy, 5 en la provincia de La Pampa, 2 en la provincia de Mendoza, 2 en la provincia de Misiones, 3 en la provincia de Río Negro, 1 en la provincia de San Juan, 1 en la provincia de Santa Cruz, 6 en la provincia de Santa Fe y 2 en la provincia de Tierra del Fuego.



Respecto las 49 mujeres, corresponden 18 a la provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 2 en la provincia de Chaco, 5 en la provincia de La Pampa, 2 en la provincia de Mendoza, 1 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Neuquén, 1 en la provincia de Río Negro, 3 en la provincia de Santa Cruz, 6 en la provincia de Santa Fe, 7 en la provincia de Tierra del Fuego y 1 en la provincia de Tucumán.



El número de casos confirmados de la jornada se detalla del siguiente modo:



Buenos Aires 4.742, Ciudad de Buenos Aires 1.306, Catamarca 395, Chaco 226, Chubut 408, Corrientes 235, Córdoba 649, Entre Ríos 537, Formosa 58, Jujuy 21, La Pampa 195, La Rioja 13, Mendoza 135, Misiones 104, Neuquén 515, Río Negro 334, Salta 59, San Juan 111, San Luis 33, Santa Cruz 332, Santa Fe 1.488, Santiago del Estero 92, Tierra del Fuego 91 y Tucumán 253.



El número de casos acumulados, también distribuidos por provincias es el siguiente:



Buenos Aires 745.329, Ciudad de Buenos Aires 192.387, Catamarca 3.829, Chaco 28.168, Chubut 37.906, Corrientes 15.227, Córdoba 136.868, Entre Ríos 35.862, Formosa 558, Jujuy 18.780, La Pampa 14.734, La Rioja 9.272, Mendoza 62.038, Misiones 1.866, Neuquén 47.712, Río Negro 43.411, Salta 22.979, San Juan 13.028, San Luis 16.793, Santa Cruz 28.869, Santa Fe 193.329, Santiago del Estero 19.342, Tierra del Fuego 20.661 y Tucumán 74.099.



En el caso de Tierra del Fuego se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).