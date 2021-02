Acto solidario, agentes de la unidad Nº17 donaron plasma

En el marco de la pandemia de COVID-19, el plasma de pacientes recuperados es una alternativa para detener el virus, y al ser un recurso escaso la solidaridad de los donantes es fundamental.

En este sentido, un grupo de agentes de la Unidad 17, tras haberse recuperado del virus tomo la decisiòn de donar plasma. En primera instancia, pasados los 30 dìas de haberse recuperado, se sometieron al test de anticuerpos que determina la posibilidad de ser donante o no, tal es asi que no todos estuvieron en condiciones de ser donantes.

El tratamiento con plasma se considera una alternativa contra el Covid-19, ayudando a mejorar los síntomas en pacientes que estén cursando la enfermedad.

“Contraje la enfermedad a fines de diciembre de 2020 y desde que me entere que era positivo decidi que una vez recuperado iba a ser donante de plasma, desde mi humilde lugar considero que es muy importante aportar este recurso para ayudar a detener el virus, me realizaron el test de anticuerpos positivos y posteriormente viajamos al Centro Regional de Hemoterapia en Mar del Plata donde se concretó la donaciòn”, explicó Angel Suarez.

Por su parte Martin Herrera manifesto que en su caso “di positivo en el mes de noviembre, no tuve demasiados sintomas y cuando nos recuperamos con mi pareja nos anotamos para donar plasma. Me hicieron el test y como estaba en condiciones de ser donante me acompañaron desde el Municipio a Mar del Plata donde se hace la donación”

Ambos agentes explicaron que el proceso de donaciòn dura aproximadamente 45 minutos y solo requiere no ingerir lacteos unas horas antes.

El gesto voluntario y solidario de los agentes penitenciarios, recuperados de COVID 19 contribuye al Ensayo Clínico Nacional, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, que permite evaluar los beneficios de este tratamiento y ofrece una alternativa para el tratamiento de los pacientes que están cursando con COVID-19.