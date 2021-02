Augusto Costa recorrió Azul

Se planteó la necesidad de que Azul reciba un mayor caudal de energía eléctrica que permita el desarrollo de proyectos productivos. La comitiva también visitó el taller del artista Juan Bautista Olmedo y se reunió con productores turísticos.

“Ha sido una reunión muy productiva que nos permitió plantear en esta etapa un proyecto de desarrollo, y para poder desarrollarnos necesitamos más energía. Todas las localidades a nuestro

alrededor han crecido, pero Azul no. Eso se debe a que, durante décadas, Azul no ha tenido una política de abastecimiento de energía. Entonces es imposible que prospere un emprendimiento si no hay una política energética que lo ayude a crecer. Tener más energía nos va a permitir, entre otras cosas, tener alimentos frescos, de calidad y a bajo costo para nuestra población. Si

generamos trabajo, vamos a crecer y al tener perspectivas de futuro, nuestros jóvenes van a volver a elegir quedarse en Azul”, detalló Sombra.

Costa explicó que “el Gobernador Kicillof nos pidió que desarrollemos en la provincia de Buenos Aires todos los proyectos que nos permitan diversificar nuestra matriz productiva y dar oportunidades, y para eso trabajar en el fortalecimiento eléctrico de Azul es clave.

Por eso hoy llegamos junto a los subsecretarios de Minería Federico Aguilera y de Transporte Alejo Supply. No lo entendemos como un problema estrictamente técnico o eléctrico, sino que se trata de un problema para el desarrollo. Se trata de revertir situaciones estructurales, pero el Gobernador desde el día 1 nos planteó que vinimos a transformar la provincia, y para eso es necesario hacer las cosas que no se hicieron durante mucho tiempo. Después de tantos años de deterioro, se trata

de recuperar la producción y el trabajo”.

El ministro de Producción agregó que “al municipio de Azul ya se le distribuyeron más de 3 millones y medio de pesos para acompañar a la cultura y el turismo, que son dos de los sectores más golpeados por la pandemia”.

Por su parte, Aguilera contó que “el partido de Azul tiene un potencial minero muy importante y que todavía no está explotado en su totalidad. Hay 11 productores mineros registrados en la Subsecretaría de Minería, la mitad de ellos son nuevos, iniciaron su producción en 2017. Hay gran cantidad de esos empresarios que quieren ampliar sus actividades, pero se encuentran con la traba de que no cuentan con la energía necesaria. Azul tiene una capacidad de producción minera

tan grande como la del partido de Olavarría, pero para eso necesitamos estimular esta producción y brindarle al sector la energía que requiere. Según los estudios que hemos realizado, la creación de un polo minero en Azul daría trabajo a unas 1250 personas”.

A su vez Sombra cerró la charla diciendo que “somos muy conscientes de que esto va a llevar tiempo, pero tenemos el compromiso de la política y tenemos que elaborar un plan estratégico que nos permita empezar a despegar para tener la localidad que nos merecemos. Y esta reunión fue por eso, porque sin energía no hay futuro”.