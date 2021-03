“Como trabajadores de la minería no podemos aceptar que alegremente vecinos y medios periodísticos quieran buscar en este sector a los responsables de provocar esta tragedia que padecen en el sur” expresó Héctor Laplace al ser consultado por la prensa sobre su interpretación de los lamentables hechos y acusaciones que se experimentan en esas provincias patagónicas.

Agregó además que “esta patraña acusadora se asemeja mucho a las que se vivieron en forma previa a la consulta popular del año 2003 que se organizó en la ciudad de Esquel”, agregando que “no puede ser que ante la sequía, los temporales de viento y tierra, las nevadas, la desertificación y la falta de infraestructura culpen a la minería” señaló.

En otro párrafo de sus expresiones dijo que “aquí hay que hurgar responsabilidades en los representantes que no representan, en los dirigentes políticos que no funcionan y en la gente que hecha culpas a terceros sin pensar que la crisis de no poseer respuestas desde el Estado provienen de muchos años atrás”. Ante otra pregunta, acerca de la razón de las acusaciones a la denominada “megaminería” aseguró en forma enérgica que “pese a la pasividad de la industria para repudiar estas acusaciones y otras, nosotros como trabajadores las rechazamos y aseguramos que nos sumamos a los reclamos del cuidado ambiental, el equilibrio del ecosistema y el uso racional de los recursos naturales” debido a que, para los integrantes de AOMA, “estos postulados no se negocian”.

En otro párrafo de la entrevista aseguró que “si la sociedad de Chubut no desea tener minería en su matriz económica es respetable, que sigan como lo han experimentado hasta ahora” reflexionó. Seguidamente resaltó que “quienes defienden a un presidente constitucional son catalogados como de la ´patota sindical´”, mientras que los intolerantes “arrojan piedras contra la comitiva presidencial”, y son en realidad “un grupo de habitantes y antimineros de ésta y otras provincias, queriendo aparecer sólo como manifestantes pacíficos que están en contra de la minería”. Asegurando que “los intolerantes, siempre fueron y son los mismos”.

Por último, Laplace agregó que “los trabajadores mineros sabemos de situaciones adversas, por eso nos solidarizamos con quienes perdieron sus casas, sus trabajos y se enfrentan ante un presente desolador” por esa descripción reiteró “la solidaridad y el acompañamiento de los trabajadores mineros argentinos a todos los que sufren este flagelo” en ambas provincias patagónicas.