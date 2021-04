La Sputnik V genera anticuerpos en el 94% de los vacunados con una sola dosis

Una sola dosis de la vacuna Sputnik V genera anticuerpos específicos contra el virus SARS-CoV-2 en el 94% de los vacunados a los 21 días de haber recibido la primera dosis y en el 100% de los inmunizados con las dos dosis, según un estudio conjunto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Ministerio de Salud bonaerense, el Instituto Leloir, el Conicet y la Universidad Nacional de La Plata.



El primer informe del estudio "Empleo de la vacuna Sputnik V en Argentina: Evaluación de respuesta humoral frente a la vacunación" analizó la evolución del nivel de anticuerpos en 288 individuos vacunados, a los cuales se les tomó muestras de plasma previo a la vacunación, a los 21 días de aplicarse la primera dosis y a los 21 días de la segunda dosis.



"En conjunto, los resultados aquí presentados muestran que la vacuna Sputnik V induce una respuesta humoral contra la proteína Spike de SARS-CoV-2 en el 100% de los individuos analizados en esta cohorte 21 después de la segunda dosis", asegura el estudio en sus conclusiones.



"La vacuna Sputnik V induce una respuesta humoral contra la proteína Spike de SARS-CoV-2 en el 100% de los individuos analizados en esta cohorte 21 después de la segunda dosis"



"Por otro lado, un análisis global indica que el 94% de los individuos mostraron presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis de la vacuna", agrega.



La "respuesta humoral" con una sola dosis, es decir, la respuesta inmunológica específica de generación de anticuerpos contra la proteína que recubre el virus, fue observada más frecuentemente en menores de 60 años (96%) que en edades superiores a esta edad (89%).



Por otro lado, el estudio muestra que la aplicación de la primera dosis en individuos que habían cursado antes la enfermedad generó un nivel superior de anticuerpos en relación a las personas que no estuvieron expuestas al virus.



"Estos resultados indican que la infección previa genera memoria inmunológica y que la reactivación de las células de memoria frente a una dosis de vacuna da lugar a niveles de anticuerpos muy superiores a aquellos producidos en individuos que no registran infección previa", dijeron



"Asimismo no se detectó un aumento significativo en el título de anticuerpos al aplicar la segunda dosis en individuos previamente infectados, sugiriendo que esta población no recibiría un beneficio adicional al recibir una segunda dosis en los tiempos analizados", concluyeron.



El estudio continuará por medio de la evaluación de muestras que se obtendrán después de cuatro y seis meses de haberse aplicado la primera dosis, según se informó.