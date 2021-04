Nuevo récord de casos: 29.472 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

AddThis Sharing Buttons

Otras 160 personas murieron y 29.472 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 59.084 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



Con estos registros, suman 2.658.628 positivos en el país, de los cuales 2.324.107 son pacientes recuperados y 275.437 son casos confirmados activos.