' Se viene este jueves el remate de Néstor I Goenaga y Cía S.A'

Lo anunció el martillero Martín Iturralde , desde las 14:00 hs. se desarrollará el remate físico que tiene 3.500 vacunos anotados a la fecha.

Será para compradores autorizados, en la Sociedad Rural de Azul, destacados lotes de invernada machos y hembras, haciendas a la balanza y lotes de vacas con garantía de preñez nuevas y usadas A.Angus negras y coloradas, también 150 vacas vacías. Nota