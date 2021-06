RADIO EN VIVO

'Wallace S.A Consignatarios con importantes remates desde mañana y hasta el próximo lunes'

En Sintonía Agropecuaria el martillero Juan Wallace,anunció los remates que darán desde este jueves , será por internet campo y encierre en Cacharí y Tapalqué desde la 13 hs. www.wallacesa.com.ar 1.500 vacunos a la venta, el sábado por internet Raíces Ganaderas desde las 10 hs.Y el próximo lunes 7 de junio el remate mensual físico y por web. en Sociedad Rural de Azul .1.500 vacunos saldrán a la venta. Nota