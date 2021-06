' Walter Candia representante de Daniel Blanco y Cía en Olavarría'

El joven consignatario Walter Candia habló en LU32 .El productor agropecuario , se dedica a la venta de hacienda , representando a Daniel Blanco y Cía. Con atención personalizada a los productores ,revisando el ganado en el campo y cotizando en el propio lugar. Con ventas al Mercado de Liniers y particulares . Sus celulares 2284-56-11-99 o 30-77-45 Nota