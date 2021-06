RADIO EN VIVO

'Remate aniversario 21 años Mario Esnal junto a Alzaga Unzué y Cía S.A '

Se realizó este jueves el remate en la Sociedad Rural de Olavarría. Un marco importante de compradores se llevaron la buena hacienda presentada. Lotes de vacunos para faena y hacienda para campo, y los clásicos lotes de invernada marca líquida machos y hermbras de remitentes de la zona. Remate muy dinámico que estuvo a cargo del martillero Federico Córdoba. Informe y nota