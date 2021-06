El senador Cobos le pidió a Cafiero renegociar los créditos UVA

“Hoy el Presidente vino a nuestra provincia y junto con el Gobernador Suarez han logrado un convenio muy importante para capitalizar acciones de la empresa IMPSA; empresa que tiene un alto valor agregado, fundamentalmente porque genera conocimiento y por la capacitación de los 720 empleados que trabajan ahí. En su discurso el presidente decía que el Estado tenía que asumir esta responsabilidad, porque estábamos rescatando una empresa estratégica y obviamente que tenían que comprender la situación que atravesaba el país. Los mismos motivos que se esgrimen a nivel nacional cuando se busca financiación del Club de París o reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, esto es también lo que les sucede a los deudores hipotecarios que están en el mismo problema y no se les está dando una solución”.

“Semanas atrás, el Ministro Jorge Ferraresi, anunció que iban a dar solución a 7655 los deudores de los créditos UVA del banco hipotecario. Además, mencionó que era muy probable que el Banco Provincia y el Banco Nación dieran una especie de subsidio que contemple la diferencia entre la UVA y el coeficiente de variación salarial. Realicé la consulta en el Banco Nación por nota, en virtud de la declaración del ministro, y la verdad es que la respuesta no fue favorable. Se dice bien que no va a ver ejecuciones hipotecarias, porque ya habíamos tenido un caso en Mendoza, pero que lo cierto es que van a tratar de arreglar caso por caso”.

“El Congreso tiene varios proyectos para dar solución a los problemas de los créditos UVA, que se iniciaron en la gestión anterior, pero estos problemas no los ha resuelto este Gobierno, entonces cuando no se resuelven rápidamente los problemas se agravan y las responsabilidades se comparten. Ante la pregunta concreta de si se van a renegociar los contratos de los créditos UVA ya que se ha roto el equilibrio contractual, el Jefe de Gabinete no contestó nada. Mientras tanto, más de cien mil familias siguen sin una solución”.