RADIO EN VIVO

'Es muy importante el alcance de la radio y del programa en el campo, para todo el sector agropecuario'

Lo dijo- el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría Sebastián Matrella. Inaugurando el micro espacio, que la institución desarrollará todos los sábados en LU32 Sintonía Agropecuaria. Habló de los remates ferias que se realizan en el predio, el remate de Mario Esnal, Alfredo Mondino ,Ezequiel Hourcade, se han sumado el de Wallace S.A Consignatarios , Colombo y Magliano. Nota completa