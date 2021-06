Artes Visuales agradece la donación de cuatro computadoras nuevas

Su director, Fabián Iglesias, con emoción atendió a Luis Occhi, luego de conocido el hecho por el que Cementos Avellaneda entrega los equipos de última generación, no de descarte, aclaró. Agregó que ya está en marcha la comisión de trabajo para ‘apropiarse’ material y simbólicamente del edificio.