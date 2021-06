RADIO EN VIVO

'Primia Nutrición Animal 80 años en producción agropecuaria'

En LU32 ,Sintonía Agropecuaria pasó - Santiago Harffen gerente de ventas de Primia. Presentó la gama de alimentos concentrados proteicos y premezclas de alto valor nutritivo para cubrir los requerimientos de las producciones bovinas , porcinas ,aviar, y tambo, en sistemas intensivos o extensivos. A su término el médico veterinario, Matías Aba , del equipo de trabajo habló del asesoramiento que prestan al productor , y también lo importante de los productos en materias primas que garantizan la alta calidad, inocuidad y estabilidad. Algo que requieren los mercados como la UE. Nota