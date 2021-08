Obras para la ruta 60: ‘muy contentos de que esto ocurra’

El Intendente de General La Madrid, Dr. Martín Randazzo, dialogó con LU 32 sobre las obras que serán de 84 kilómetros de rurta 60, desde ruta 86 que va de La Madrid a Daireaux hasta la ruta 85. Es una obra de más de mil millones de pesos y la apertura de licitación se efectúa el 8 de septiembre