Elecciones en pandemia : 'en el mundo a algunos oficialismos les fue bien y a otros no'

Con este concepto inició el análisis del panorama político, el Ingeniero y Consultor Luis Mosquera. En Argentina, la pandemia llegó tras la asunción de las autoridades y en un primer momento los gobiernos de cada nivel fue subiendo a niveles nunca vistos. En el caso del Presidente, a un 80 %. Sin embargo, luego empezó a bajar “ a niveles insospechados”. Un fenómeno que incide en la pandemia, es el humor y la opinión de los rangos etarios menores de 30, que si bien en una amplia mayoría eran kirchneristas, ahora, producto del enojo por haber tenido que estar encerrados, también han pasado a las filas de Espert-Milei o la Izquierda.Foto de archivo. Ingresar para escuchar la entrevista