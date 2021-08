Mutual Dan seguros de granizo en la provincia de Buenos Aires

En el micro de la Sociedad Rural de Olavarría en el programa Sintonía Agropecuaria este sábado habló Ivan, productor asesor de seguros de granizo de Mutual Dan, quien destacó el convenio que firmaron con las sociedades rurales de la provincia bonaerense y en especial con la SRO.

También presentó distintas opciones que tienen para asegurar en esta cobertura los productores agropecuarios. Nota