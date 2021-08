El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró este miércoles que en los próximos días se dará "la fecha de regreso de los hinchas a la cancha" en el fútbol argentino, a medida que avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en el país.



"En estos días daremos la fecha de regreso de los hinchas a la cancha. Trabajamos en conjunto con la Ministra de Salud (Carla Vizzotti) para ver los aforos, los protocolos con distanciamiento y uso de barbijo. No solamente trabajamos en el fútbol, sino también en los espectáculos masivos", detalló el funcionario en radio El Destape.



Sin embargo, Lammens aclaró que "por ahora" no está en los planes pedir la vacunación o un carnet sanitario para la entrada a las tribunas.



Más tarde, y en una entrevista con Canal 10 de Córdoba, Lammens confirmó: "Se dará la vuelta paulatina del público a los espectáculos deportivos, no sólo al fútbol. No va a ser de un día para el otro, pero sí empezar con un determinado aforo y progresivamente incrementarlo”.



El expresidente de San Lorenzo precisó además: “Cada una de las ligas, cada uno de los clubes van a tener que presentar el protocolo correspondiente para ser aprobado por el Ministerio de Salud y por nuestro ministerio para recibir este 30% de público y ya eso va a correr para todo el país”.



“Todos queremos volver a tener la vida que teníamos antes de marzo del año pasado y cada paso que damos rumbo a esa nueva normalidad es muy importante. Parte de esa normalidad sin ninguna duda tiene que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de ir a la cancha el fin de semana”, consideró Lammens.



El ministro también valoró que “el 80% de los argentinos mayores 18 años está vacunado y más del 20% con dos dosis y con un proceso como dijo la ministra de Salud (Carla Vizzotti) en el mes de agosto de una vacunación muy intensiva, muy masiva de segunda dosis durante todo este mes que nos permite ir camino a la esa normalidad que tanto deseamos”.



Finalmente, y respecto del proyecto aprobado por la legislatura porteña para el regreso de San Lorenzo a su viejo predio de Avenida La Plata, Lammens indicó: "Los que somos hinchas de este club sentimos muy fuerte el sentimiento, somos muy fanáticos. De a poco vamos logrando la utopía de regresar a Boedo".



El último partido con público en las tribunas en el país lo jugó Boca contra Independiente de Medellín el 10 de marzo de 2020. Ese día, el equipo "xeneize" festejó por 3 a 0 como local, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.