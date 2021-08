Horacio Salaberry realizo importantes anuncios en Sintonía Agropecuaria

Habló sobre la convocatoria por el cierre de exportaciones de carne y sus consecuencias en toda la cadena, la misma se realizara en el predio de la sociedad rural desde las 11 hs y se analizara la situación del mercado triguero, también se debatirán estrategias y acciones gremiales a desarrollar.