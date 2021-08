Remate de la Cabaña Tres Marías de Gutiérrez: desde la Asociación de Angus valoraron la realización del encuentro. “Es de lo más encumbrado que podemos encontrar en Latinoamérica”, destacaron

El vicepresidente de la entidad dijo que los valores que se manejaron en el remate son similares a los que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo