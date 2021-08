RADIO EN VIVO

'Es vital monitorear las pariciones en los rodeos bovinos'

Lo dijo el médico veterinario Emilio Sequi , este sábado en Sintonía Agropecuaria. Es fundamental hacer visitas para controlar los rodeos. En los vientres , debemos observar la condición corporal, hacer conteos de los terneros en los distintos rodeos, planificar junto al productor los próximos servicios, para lograr una mayor eficiencia en las pariciones. Entre otros temas mencionó el impacto en la producción en kilos. Nota