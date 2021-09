RADIO EN VIVO

'Con lluvia somos todos buenos'

Joaquín Riecke pasó este sábado en Sintonía Agropecuaria, el titular de Cabaña La Torcacita de Piray Mini S.A, destacó la creatividad ganadera, de los productores argentinos. Tenemos que prepararnos para el futuro, hay años buenos y años malos. Estamos pasando un momento turbulento .El ganadero que está en ganadería tiene que quedarse. El último remate anual que dimos salió muy bien, ágil, se vendió todo. El jueves 9 de setiembre darán el atractivo remate en la Sociedad Rural de Balcarce con una destacada torada Angus PC negros y colorados, y más de 100 vaquillonas Angus PC negras y coloradas , además 20 terneras Angus exepcionales.