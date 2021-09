Galli: 'Se viene dando todo con absoluta normalidad'

El intendente emitió su voto, con varios minutos de espera, en el Jardín 902 de Pueblo Nuevo. Adelantó que 21:30 ó 22 horas habrá primeras tendencias locales. También, se comprometieron con la lista adversaria a acercarse al búnker ganador, declaró.