RADIO EN VIVO

'Volver a las pistas es un placer'

El martillero Enrique Adrogué habló en LU32 este sábado en la transmisión que efectúa la radio. Dijo 'nos da placer volver a la presencialidad y tener esta 34° Exposición Nacional Hereford y Exposición de Primavera Shorthorn en Azul'. También destaco las lluvias que tuvimos hace pocos días tan beneficiosas para el sector y las elecciones que nos prendieron las luces de vuelta.El lunes la Consignataria Ganadera Azul SRL dará las ventas que estarán a cargo del mencionado martillero. Nota