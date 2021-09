'Es muy importante esta 34° Exposición Nacional Hereford en Azul'

En LU32 pasó el titular de cabaña Las Tranqueras Horacio Lavalle. Dijo- 'es una exposición muy importante al no hacerse Palermo se ha potenciado esta expo aquí en Azul. La lluvia trajo esperanza al sector, hay mucha demanda de reproductores y esto se ve en los remates con buenos precios . Nota