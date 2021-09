RADIO EN VIVO

'Contento de estar en Azul acompañando a dos grandes razas'

Lo dijo en LU32 el presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino. Quien estuvo este sábado, de visita en Azul, presenciando la jura y la entrega de premios de la 34° Exposición Nacional Hereford y Exposición de Primavera Shorthorn en el predio de la Sociedad Rural de Azul donde se desarrolló esta muestra. Habló del cepo a las exportaciones de carne bovina y del buen presente que vive el sector por las lluvias y la convocatoria que tienen los remates generales y de cabañas. Si no presenta cambios el gobierno en habilitar las exportaciones en su totalidad habría novedades pronto con movilizaciones y medidas más drásticas . Nota