Donación de Sangre: ‘este año estamos con más colectas’

La Dra. Laura Cardoso, Jefa de Hemoterapia del Hospital se refirió a la donación de sangre, que en pandemia “ nos ha costado mucho”, ya que la gente no concurría al hospital. Si bien se realizaron algunas colectas en pandemia, este año son más . En este sentido, indicó que este miércoles se realiza en la Escuela de Cadetes de Policía y el 6 de octubre en la sede de LALCEC en este caso, para todo público. Es conveniente anotarse previamente para organizar y que no se congregue mucha gente en un mismo horario