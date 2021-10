El presidente del Consejo Escolar critica a la Provincia: ‘Tenemos que salir como los bomberos, a cubrir las necesidades’

Bruno Di Carlo, en diálogo con LU32, acusó a la Gobernación de improvisar en cuanto a las decisiones relacionadas con la vuelta a la presencialidad de la actividad de comedores. Reconoció que no todos los establecimientos volvieron a dar el servicio y sostuvo que hubo que hacer cambios en la licitación para cumplir con la entrega de los bolsones de alimentos, que sí se están dando.