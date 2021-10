Está semana llegaron móviles nuevos a la patrulla rural

Así lo manifestó José María Ortiz integrante de CD de la Sociedad Rural de Olavarría . Como institución trabajamos en forma permanente con el Consejo de Seguridad con el Municipio de Olavarría. Siempre tenemos mucho diálogo con la policía, y fiscalía , tratando de resolver las situaciones del partido que es muy extenso, con mucha cantidad de ganado. Siempre aparecen hechos de abigeato. Nosotros tratamos de acompañar siempre al productor agropecuario . Teníamos un reclamo con la gente del Ministerio de la Provincia ,reclamamos desde hace tiempo más móviles y personal. Esta semana llegaron 8 móviles nuevos y está funcionando la escuela de policía rural en Loma Negra, que el próximo año tendrá los primeros egresados . Nota