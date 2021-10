'Un año de intensa actividad dentro del predio pese a la pandemia'

Lo manifestó en LU32 el gerente de la Sociedad Rural de Olavarría Tito Zulaica. Hubo menos cosas pero la actividad fue permanente dentro del predio. Un año sumamente difícil por la pandemia que se vió en la baja de los remates feria ,que es una de la principales actividades que tiene la institución rural. Nota