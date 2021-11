Es una gran inversión que no tiene magnitud en nuestro país ,una obra única

Lo dijo en LU32 María Inés Wallace en relación al MAG Mercado Agroganadero de Cañuelas. Obra que esta lista para comenzar la venta de hacienda en pie , y que el 15 de noviembre, sería el primer remate de prueba, donde llegarían haciendas de cada una de las consignatarias que integran el mercado. Nota