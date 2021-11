Bucca: Satisfacción por la media sanción a la Ley de Oncopediatría y regionalización de las municipalidades

El diputado nacional se refirió en LU32 al trabajo que puede proyectarse a otros ámbitos de salud, como las prótesis, para que también sean ‘Espera cero’. Llamó, por otro lado, a impulsar el trabajo conjunto de los distintos distritos, pero no solo a nivel estatal, sino de los privados.