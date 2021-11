Eseverri: ‘Cambiemos creyó que había ganado porque había amor hacia ellos y eso no es real’

El ex intendente, devenido en abogado y empresario, se refirió a la contienda del domingo en todos sus niveles. Fue consultado por Luis Occhi en referencia a los resultados, pero también, por la actualidad de las coaliciones y su representatividad. Destacó el papel de ‘Bali’ Bucca y de Celeste Arouxet.