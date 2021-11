'DC soluciones metálicas para el productor agropecuario en la pcia. de Buenos Aires y el país'

Manuela Duran habló en LU32 presentando la variedad de productos que fabrican desde hace 12 años. Mangas de todo tipo y medidas, corrales circulares para equinos desmontables, tranqueras metálicas, volteadores, cepos , varillas para eléctricos, portarrollos, trabajos a medida, y precios muy acordes, están en Colón 5755 celular 2284-52-35-73 .Nota