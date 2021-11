Mandagarán: ‘Esto favorece el ponernos de acuerdo’

Foto: Twitter

La senadora electa por la Séptima Sección, azuleña, perteneciente al GEN dentro del Frente Juntos, dialogó con LU32, una vez asentados los resultados del escrutinio definitivo, que dispone la paridad en 23 para el Oficialismo y la Oposición en la Cámara Alta. Se refirió a sus orígenes en la Salud Pública y a cómo esto está relacionado con los proyectos que quiere impulsar, en el inicio de su mandato.