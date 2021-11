La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó esta tarde que se logró consenso entre los integrantes del Cofesa para habilitar un "pase sanitario para actividades de mayor riesgo, sobre todo para eventos masivos y en espacios cerrados, 14 días antes", que se podrá obtener "para mayores de 13 años a través de la app Cuidar", al tiempo que informó que se van a "postergar vuelos directos con el continente africano" ante la aparición de la nueva variante del coronavirus, "Omicron".



Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada tras la reunión que mantuvo con titulares de las carteras sanitarias de todo el país para analizar la situación epidemiológica y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus, Vizzotti alertó respecto a a que existen "seis veces más terceras dosis" aplicadas en los países desarrollados que "primeras dosis en países pobres" y con esto convocó a las naciones del mundo que ayuden a esos países en peores condiciones a terminar con esta inequidad, al tiempo que recordó que "ayer llegaron a Monzambique las vacunas donadas por Argentina".



Si bien la ministra celebró que la situación epidemiológica por la pandemia coronavirus en Argentina "es más favorable que en diciembre pasado" y pronosticó un verano con mayor tranquilidad, "independientemente de lo que sucede en el Hemisferio Norte, aclaró que la situación puede variar con el paso de los días y ratificó que se mantendrán las medidas de inmunización y monitoreo para mitigar los efectos de la pandemia.



En el marco de las decisiones tomadas junto a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país, aseguró hoy que "el primer consenso" logrado en el marco del Cofesa es que "diciembre será el mes de las segundas dosis" para que la población "complete su esquema de vacunación", al tiempo que estimó en "7 millones" la cantidad de personas que estando en condiciones de inmunizarse con la segunda dosis, aún no lo hicieron.



"La expectativa es que avance la vacunación" porque "cuantas más personas" tengan "completo el esquema de vacunación" se va a estar "en una situación de mayor inmunidad ante el aumento de casos, para que no terminen en internación", sobre todo de cara a marzo. En esa línea, alentó a los padres y madres de niños de entre 3 y 11 años a que los vacunen y que tengan en cuenta lo que está sucediendo en otros países donde crecen los casos y en los que se comienzan a ver nuevas variantes del coronavirus.



Al respecto, Vizzotti advirtió que "la pandemia no terminó" y que, incluso, "se está estudiando una nueva variante de preocupación" para la OMS, denominada "Omicron", más transmisible y sobre la que "aún no tiene información sobre la letalidad y su respuesta a las vacunas".

Los diez principales consensos sanitarios

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló este viernes cuáles fueron los consensos logrados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), luego de mantener una reunión en la que los expertos analizaron la situación epidemiológica y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus. Los principales son los siguientes:



■ Diciembre será "el mes de las segundas dosis". Es necesario que en diciembre se completen los esquemas de vacunación y el verano sea la temporada de refuerzos. Argentina tiene vacunas disponibles y son 7 millones de personas las que tienen que recibir las segundas dosis.



■"La pandemia no terminó". Reafirman la importancia de vacunarse, iniciar los esquemas de vacunación y completarlos en cada caso, testearse y mantener la distancia social preventiva como también el uso de barbijo.



■ En Argentina estamos en una situación epidemiológica "favorable con un número de casos estable y bajos a pesar de tener casi un 90% de circulación de la variante delta y una movilidad muy importante de la población gracias al avance de la vacunación".



■ Hasta que todos los países no accedan a la vacunación puede emerger una nueva cepa y esto es lo que se está viendo en el mundo con una variante del sur de Sudáfrica, denominada "ómicron" y definida por la OMS como "variante de preocupación", que es "más transmisible" y de la que falta generar más información con respecto a su letalidad y cobertura de las vacunas.



■ Acelerar la campaña de vacunación. Nuestra cobertura en toda población hoy es de un 80% con una dosis y de 76% con dos dosis.



■ Implementar un "pase sanitario" para actividades consideradas de riesgo, como los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados, para personas mayores de 13 años que hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus al menos 14 días antes de ese momento. Esta medida se trabajará con el área legal y técnica y con todas las provincias para definir la normativa.



■ Minimizar el ingreso de la nueva variante Omicron.



■ Medidas para quienes ingresen o hayan estado en los últimos 14 en el continente africano: testeo, aislamiento por 14 días y PCR de alta.



■ Postergación del inicio de vuelos directos desde África hacia la Argentina para disminuir el ingreso de personas del continente africano en Argentina.



■ Eliminaron la PCR y recomendaron de ingreso terrestre o marítimo de personas vacunadas para favorecer el tránsito entre los países limítrofes que tengan una incidencia menor de 75 casos por 100 mil habitantes en los últimos 14 días.