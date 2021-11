'Aviación Agrícola Argentina S.A comenzó la campaña prevención de lucha contra la tucura'

En LU32 lo expresó el titular de la empresa aérea Raúl Monferrer. Dimos comienzo a esta nueva campaña este viernes, en la zona de Miñana. Tenemos programadas unas 100.000 has. en el partido de Olavarría. Además nuestra empresa sigue trabajando con aplicaciones aéreas, siembras aéreas, y aplicaciones en trigo, soja y cebada. Nota