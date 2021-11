Cooperativa Radio Tandil obtuvo su licencia para transmitir

Foto: Ileana Lucio

La AM1140 ahora está controlada por sus trabajadores, que la sostuvieron pese al desmanejo empresario que se dio antes, durante y después de la quiebra de Radiodifusora Tandil SRL. Juan Perone, periodista e integrante de la Cooperativa, contó cómo fue el proceso por el que el ENACOM les entrega la licencia, como mínimo, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.