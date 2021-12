Faifman: ‘La fábrica podría abastecer a la mitad de la Argentina’

Fuente audio: En Línea Noticias

El CEO de Loma Negra respondió inquietudes de la prensa antes del inicio del acto formal por la puesta en marcha de la línea 2 de L’Amalí. Reiteró lo adelantado hace unos meses en lo referido a la cantidad de trabajadores que desarrollarán tareas allí: 160. Se puede seguir el acto en vivo, ingresando a la noticia.