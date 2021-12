'Tres remates importantes se vienen de Wallace S.A '

El primero será el miércoles 15 de diciembre desde el Mercado de Liniers, remate especial con 500 gordos. El jueves 16 de diciembre será el remate por internet con unas 1.000 cabezas. El viernes 17 de diciembre el remate fin de año físico y on line , 1.500 vacunos , saldrán a la venta.

El martillero de la firma Juan Wallace dió detalles en LU32. Nota