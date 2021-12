Músicos de la región se unen en una orquesta

Valentín Reiners, músico, amante del jazz, dialogó con LU 32 acerca de esta orquesta. "La idea de armar una orquest regional fue por un llamado de un trompetista de Coronel Suárez", expresó. Ingresar para escuchar la entrevista. Foto: http://festivalesanteriores.buenosaires.gob.ar