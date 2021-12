'Buenos rendimientos para trigo y cebada en el partido de Olavarría'

Lo dijo en LU32 el ingeniero agrónomo Gonzalo Fuentes este sábado en Sintonía Agropecuaria.El titular de Agroaplicaciones El Barral destacó que hay faltante de camiones en está cosecha fina. Los rendimientos vienen bien, 4.000 kilos ha.promedio en trigo, y en cebada cervecera 5.500 a 6.000 kilos ha.Se ha hecho mucha superficie de fina en el partido de Olavarría. Nota