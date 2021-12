Rumbo a Europa: graduado de Sociales accedió a una beca Erasmus

Por tercer año consecutivo, un graduado de la Facultad de Ciencias Sociales recibió una beca para continuar su formación de postgrado en Europa a través del programa Erasmus de formación y movilidad internacional, conocido como Erasmus Mundus.

En el marco de la pandemia el Prof. Pallicer comenzó a cursar en septiembre pasado de manera virtual el primer semestre del Máster “Técnicas, Patrimonio y Territorios de la Industria” coordinado por la Universidad Paris 1 - Panthéon Sorbonne (Francia), la Universidad de Padua (Italia) y la Universidad de Évora (Portugal). En tanto que en febrero próximo viajará para continuar sus estudios en Europa.

Rodrigo se postuló a esta beca en diciembre del año pasado, a partir de los trabajos que realiza desde 2018 en el Grupo de Investigación en Antropología y Arqueología Industrial (GIAAI - NURES – FACSO) de la FACSO, que coordina el Dr. Carlos Paz. "En diciembre me enteré de la propuesta a través de Carlos Paz y me puse a armar el proyecto, en un mes lo tenía culminado, fue muy enriquecedor ya que la carga de documentos fue en francés e ingles, como así también el armado del CV, las cartas de recomendación y otras cuestiones”, explicó. Su proyecto se vincula con el relevamiento de la influencia de la migración de ultramar y la transferencia de técnicas y tecnologías en Olavarría a fines del siglo XIX y principios del XX, más precisamente entre 1880 y 1930. En este sentido manifestó que “esta experiencia, si bien es individual, es con anclajes colectivos, detrás de mi presentación están todos y todas las compañeras del GIAAI”.

El Prof. Pallicer refirió que estas temáticas también las trabajó en las cátedras que dicta en la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel”, desde los espacios de Geografía Argentina y Salud y Ambiente, en el marco de proyectos curriculares que buscan pensar el territorio y su conformación socio-histórica.

“Arranqué a interesarme por la temática con la Escuela de Otoño que se hizo en Olavarría en el año 2016, donde justamente conozco a varios profesores que tengo en la Maestría, como Ferdinando Fava y Gigi Fontana. A fines de 2017, y principios de 2018 surge mi vinculación al grupo ya que me interesaban cuestiones vinculadas a la conformación del territorio, los procesos de globalización, su relación con la transferencia de técnicas y tecnologías vinculadas a las migraciones, también para poder pensar la historia local, que es lo que trabajaba desde las escuelas, y potenciando la vinculación que también se fue dando a partir de los diversos trabajos que se hacían en el GIAAI, en relación con en el espacio de La Calera en Sierras Bayas, o la sistematización que hicimos de fotos sobre el primer despacho del cemento acá en la zona y, como ya dije, la vinculación con proyectos escolares”, describió.

Tercer becario del Máster

La propuesta que presentó Rodrigo para acceder a la beca Erasmus se articuló directamente con las experiencias previas de dos graduadas de la carrera de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes recibieron la misma beca en los años 2019 y 2020. Se trata de la Lic. Florencia Fernández Bertolini, quien culminó de cursar el Máster en septiembre pasado, y la Lic. Pía Recavarren, que continúa los estudios en Europa.

Producto de la pandemia por el Covid-19, de los cuatro semestres que integran el Máster, Rodrigo debió cursar el primero de manera virtual. Si bien en abril de este año ya habían avalado su postulación, “por la pandemia hubo retrasos vinculados a la aprobación del proyecto del máster por parte de la Comunidad Europea, por suerte en diciembre se destrabó todo y pudimos ir disipando la incertidumbre. Aprendimos a manejar la paciencia, es más, muchos gastos vinculados al ingreso tuve que realizarlos desde acá, por suerte me encontró trabajando”.

A pesar de no poder hacer la primera estadía en Europa, Rodrigo indicó que haber cursado de manera virtual “fue una experiencia enriquecedora por lo que te permiten las nuevas tecnologías. Pero a la vez hubo bastante cansancio, en el sentido de que cursaba de madrugada, por la diferencia horaria, de las 4 de la mañana a las 11 de la mañana, o inclusive hasta las 3 de la tarde, de martes a viernes y después tenía mi vida argentina, que era dar clases y otras cuestiones”.

En esta línea describió que la cursada fue “muy intensiva, cursé al rededor de 10 asignaturas” y destacó que si bien se dictó en francés “la verdad me siento muy contento porque terminé el mes de diciembre presentando trabajos finales de los seminarios en francés, eso es bueno ya que si bien tenía una base me puedo comunicar, pueblo hablar, puedo escribir y trabajar el proyecto en ese idioma, cuestión que seguirá en enero, ya que la primer semana retomo algunas cursadas de materias optativas”. Agregó que lo que prima en la Maestría “es el trabajo interdisciplinar, porque hay profesionales del campo de la antropología, de la de la educación, de la comunicación, del derecho, de la historia, del arte. A la vez te permite estar en contacto con culturas de diversos lugares del mundo, lo cual da cuenta de la transversalidad de la experiencia. No se destaca sólo por la investigación sino también por el armado de propuestas de impacto social, económico y cultural para los territorios”.

Por último, y ya cursado el primer cuatrimestre, el Prof. Pallicer agradeció "a Carlos Paz, a Ludmila Adad y a la Facultad de Ciencias Sociales, por su formación de de excelencia, algo que puedo ir relevando en el marco de los trabajos interdisciplinares que trabajamos en el máster y que valorizan mi formación".

A partir de febrero del año próximo, ya radicado en Europa, Rodrigo cursará el segundo semestre en la Universidad de Padua, en Italia, y el tercero en la Universidad de Évora (Portugal), mientras que el cierre será en la Universidad de Padua. Su director es el Dr. Giovanni Luigi Fontana.

El Máster

El Programa de Maestría Erasmus Mundus TPTI (en Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie) capacita a expertos para trabajar en patrimonio industrial de forma aplicada en el conocimiento en la historia de las técnicas y contribuye a la capitalización del conocimiento técnico y la gestión de paisajes técnicos.

El Programa es impulsado de forma colaborativa entre siete universidades europeas y no europeas, que han establecido una red de investigación científica especializada en pensamiento técnico, la historia social de la industria, la arqueología industrial, la planificación urbana y el desarrollo regional.

La cursada está organizada conjuntamente por las siguientes universidades asociadas: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (Coordinador); Universidad de Padua, Italia; Universidad de Évora, Portugal; Universidad de Alicante, España; Universidad Politécnica de Praga, República Checa, y otras universidades asociadas por convenios y redes Universitarias que permiten el intercambio de docentes, tal es el caso de FACSO-UNICEN y distintas universidades brasileñas.