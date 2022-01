'Ecografías de carcasa con aplicación en engorde a campo y animales de cabaña'

El médico veterinario Walter Antonelli habló este sábado en Sintonía Agropecuaria de ecografías de carcasa. Principalmente se utilizan en bovinos para engorde y animales de cabaña. Es una técnica muy precisa . Tiene muchas ventajas para el productor agropecuario porque sabe lo que está vendiendo. Nota