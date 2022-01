'Este miércoles será el primer remate del año de Néstor I Goenaga y Cía S.A'

Lo anunció en LU32 uno de los martilleros de la firma azuleña Martín Iturralde, además presentó la fecha del remate general que será el miércoles 19 de enero, gordo, invernada y cría, ambos remates serán en la Sociedad Rural de Azul. Nota