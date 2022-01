'Tuvimos un año bueno especialmente en lo climático'

Lo dijo el martillero Juan Wallace este mediodía en LU32. Esperamos un año con muchas espectativas. Estamos en enero, los campos están empastados y la hacienda está con buen estado. En el mercado lo gordo está firme, al igual que la vaca $180 / $185. Tenemos remates el día 25 de enero por internet con hacienda en los campos de Tapalqué y Cacharí. El miércoles 26 de enero daremos el remate físico en Azul. Nota