RADIO EN VIVO

'Si hubiera buena rentabilidad para el sector ganadero tendríamos mayor producción'

Lo dijo en Sintonía Agropecuaria Marcos Pereda vice presidente de la Sociedad Rural Argentina y productor agropecuario.Quien detalló que en la zona de Olavarría y el oeste donde trabaja con sus campos, estamos viviendo un buen momento. Desde el punto del agua venimos bien. Hay distorsiones entre el precio del ternero y el gordo. El productor no quiere guardarse nada y lo invierte en terneros. Se notan los desfasajes. La gente del gobierno no lo entiende. Nota