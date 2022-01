RADIO EN VIVO

'Es una enormidad de tiempo limitar el ingreso de divisas'

El presidente de Carbap Horacio Salaberry se refirió en LU32 ,al cepo de los 7 cortes de carne vacuna populares que no se pueden exportar por 2 años. Argentina está entre los 5 países exportadores en el mundo de alimentos . Habló de las retenciones donde se debe tener en ellas un tratamiento parlamentario y no la aplicación y modificación por parte del presidente.Desde ahora tendrán que ser tratadas en el Congreso. Nota